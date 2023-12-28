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Otobüsün daldığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otobüsün daldığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Kazada yaralananların arasına bir otobüsün daldığı iddia edildi.

Otobüsün daldığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti
28.12.2023 - 20:29,  Güncelleme: 20:44
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10 kişinin öldüğü kazada yaralananların arasında otobüs dalmış

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı kazayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kazada yaralanan yolcuların araçlardan inerken seyir halindeki başka otobüsün yolcuların arasına daldığı iddia edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde sabahın ilk ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 59 kişi yaralandı. 7 aracın karıştığı kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, kaza ilk başta hafif ticari aracın önündeki tıra çarpmasıyla meydana geldi. Arkadan gelen Esenyurt Belediyesi'ne ait otobüs hafif ticari araca çarptı, ardından ise bir başka otobüs kazaya karıştı. O esnada yaralanan yolcular otobüslerden can havli ile indi. Bu sırada arkadan gelen 50 ACU 195 plakalı otobüs, yaralanan yolcuların arasına daldığı iddia edildi.

Kazaya karışan Esenyurt Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün cenaze için gittiği Giresun'un Görele ilçesi Yeşildere Köyü'nden döndüğü öğrenildi. Defin işleminin ardından İstanbul'a dönüşe geçen otobüsün kazaya karıştığı bilgisine ulaşıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse'nin talimatıyla olayda 4 savcı görevlendirildi

Kaynak: İHA
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