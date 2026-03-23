Otomobil Bakkala Girdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karşı yönden gelen motosikletliye çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı otomobil, bakkal dükkanına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Turgutlu'nun Kurtuluş Mahallesi Osman Öztaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü, karşısına aniden çıkan motosikletliye çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu esnada kontrolünü kaybeden araç, yol kenarında bulunan bakkal dükkanına girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bakkal dükkanında maddi hasar meydana geldi. - MANİSA