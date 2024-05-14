Otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında park halindeki bir otomobil baraj gölüne düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve su altı arama çalışmaları sonucunda ölen kişinin cesedine ulaşıldı. Kazada hayatını kaybeden kişinin nişanlısı olan yaralı ise araçtan atlayarak kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

14.05.2024 00:24
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Otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında park halinde otomobil baraj gölüne düştüğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Kertel mevkiinde meydana geldi. Samet Öztütün idaresindeki otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle baraj gölüne düştü. Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve Öztütün'ün nişanlısı olduğu öğrenilen Hilal Ş. araçtan atlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye su altı arama ekiplerinin yaptığı çalışmada Öztütün'ün cansız bedenine ulaştı. Çiftin yaklaşık iki ay önce nişanlandığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Öztütün'ün, sosyal medya hesabından anneler gününde annesi ile fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Kaza sonrası inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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