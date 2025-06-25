Otomobil Bariyere Çarptı

Arnavutköy ile Sultangazi arasındaki Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, o anlar başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Araç bariyere çarparak durabildi. Kaza anı ise aynı istikamette seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin aniden savrulduğu ve yol kenarına çarptığı net bir şekilde görüldü. - İSTANBUL