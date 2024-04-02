Otomobil direğe çarptı: 1 ölü
ADIYAMAN - Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Rıfat Cömert idaresindeki 02 AZ 320 plakalı otomobil, Adıyaman merkeze bağlı Tekpınar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Rıfat Cömert, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cömert yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cömert'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza yapan araç ise jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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