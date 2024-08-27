Otomobil köprüden aşağı yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otomobil köprüden aşağı yuvarlandı: 1 ölü

Geniş Video İzle

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil köprüden aşağıya yuvarlanarak hurda yığınına döndü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

27.08.2024 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil köprüden aşağı yuvarlandı: 1 ölü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin köprüden aşağıya yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Adıyaman Karayolu Akpınar köyü girişinde Ekrem Cengiz idaresindeki 59 AFL 107 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı. Bariyerleri aşan otomobil köprüden aşağıya yuvarlandı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düşen otomobil, hurda yığınına dönerken otomobil sürücüsü Ekrem Cengiz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Cengiz'in cenazesi Besni Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3-sayfa, Gölbaşı, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil köprüden aşağı yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:16 Adana’da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal ’’Mescid-i Aksa’’ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal ''Mescid-i Aksa'' çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
11:34 Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi
11:24 Gençlik yıllarına döndüler Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan’ın filtresinden nasibini aldı Gençlik yıllarına döndüler! Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan'ın filtresinden nasibini aldı
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 02:25:20. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil köprüden aşağı yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement