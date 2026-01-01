Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır - Son Dakika
Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır

Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır
01.01.2026 00:00  Güncelleme: 00:02
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ile yolcusu hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eğirdir ilçesine bağlı Kırıntı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Baran Duman'ın kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve Ali A. (35) idaresindeki kamyona çarptı.

KORKUNÇ KAZADA BİLANÇO AĞIR

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Baran Duman ile araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Lütfi Can Duran'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan ve otomobilde yolcu konumunda bulunan 18 yaşındaki Burak A. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır
