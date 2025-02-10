Otomobilden Havaya Ateş Açan Maganda Yakalandı

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Otomobilden havaya ateş açan silahlı maganda önce kameralara sonra polise yakalandı

TOKAT - Tokat'ta otomobilden tabanca ile havaya ateş açan maganda, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın tabancayla havaya ateş açtığı anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre olay, önceki gün Erbaa ilçesine bağlı Benli köyü yakınlarında meydana geldi. K.G., hareket halindeki otomobilin camını açıp tabanca ile havaya ateş etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri otomobilden tabanca ile havaya ateş eden kişiyi tespit ederek yakaladı. Kurusıkı olduğu tespit edilen tabancaya el konulurken K.G. hakkında adli işlem başlatıldı.