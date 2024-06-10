Otomobile çarpan motosiklet hurdaya döndü: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobile çarpan motosiklet hurdaya döndü: 3 yaralı

Kırıkkale'de meydana gelen kazada, otomobile çarpan motosiklet hurdaya döndü ve üç kişi yaralandı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ve iki yolcu yaralanırken, motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmaktadır. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatılmıştır.

10.06.2024 15:21
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Otomobile çarpan motosiklet hurdaya döndü: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobile çarpan motosikletin hurdaya döndüğü kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir karayolu Arpalıkçukuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.İ. idaresindeki 06 AD 7074 plakalı otomobil ile A.K.K. yönetimindeki 34 EAJ 891 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu yola savruldu. Kazada, motosiklet sürücüsü ile O.O. ve N.M. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobile çarpan motosiklet hurdaya döndü: 3 yaralı - Son Dakika

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