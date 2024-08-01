Otomobile, cenaze aracına ve lastikçiye çarpan araç kamerada - Son Dakika
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Otomobile, cenaze aracına ve lastikçiye çarpan araç kamerada

Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce otomobile, sonra cenaze aracına çarptıktan sonra bir lastikçiye girdi. Kaza sonucunda lastikçide çalışan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

01.08.2024 15:31
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Önce otomobile sonra cenaze aracına çarparak lastikçiye girdi... O anlar kamerada

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç lastikçiye girdiği anlar kameralara yansıdı

Çarpmanın etkisiyle lastikçide çalışan bir kadın hafif şekilde yaralandı, hastaneye kaldırıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sırasıyla önce otomobile sonra cenaze aracına çarptıktan sonra bir lastikçiye girdi. Çarpmanın etkisiyle lastikçide çalışan bir kadın hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Odunpazarı İlçesi Gündoğdu Mahallesi Muratcan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emek Mahallesi Arabacılar Bulvarı'ndan Muratcan Sokak istikametine hızla seyreden T.K. idaresindeki 06 DSR 865 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce kavşakta M.C.H. idaresindeki 26 NE 880 plakalı araca çarptı. Daha sonra bir cenaze aracı ve refüje çarpıp yoluna devam eden araç, Muratcan sokağın köşesinde bulunan bir lastikçinin vitrinini kırarak işletmeye girdi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, işletmede çalışan Semiha B. çarpanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı. T.K. tedavisi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilirken, Semiha B. ise Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

"Şoförün kriz geçirdiği, ağzından beyaz köpüklerin çıktığını söylüyorlar"

Olay anında dükkanda bulunan Niyazi Erşahin şöyle konuştu;

"İçerde müşterimiz vardı, Arabacılar Bulvarı'ndan gelen bir araç bir arabaya çarptıktan sonra bize doğru geldi. Büyük bir ihtimalle şoförde bir sorun vardı. Frene hiç basmadan direkt dükkanımıza girdi. İçerde müşterilerimiz vardı. Allah'tan hiçbirimize bir şey olmadı, üzgünüz. Çalışanımız jantların devrilmesiyle büyük ihtimalle bilgisayar ekranına çarptı. Kontrol amaçlı Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoförün kriz geçirdiği, ağzından beyaz köpüklerin çıktığını söylüyorlar. Ben duyduğumu söylüyorum, olay anını görmedim. Büyük ihtimalle bir hastalık ya da kalp krizi geçiriyordu. Çünkü, o denli bir arabanın göbekte hiç frene basmadan çarpıp da dükkana girmesinin hiçbir mantığı yok. Kavşağa gelemden bir araca çarpıyor, oradan kurtulup cenaze aracı ve refüje çarpıp bizim dükkana geliyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobile, cenaze aracına ve lastikçiye çarpan araç kamerada - Son Dakika

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