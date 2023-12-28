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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 100 metre sürüklenen bisikletli vatandaş hayatını kaybetti. Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
28.12.2023 - 11:27,
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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarpmasıyla 100 metre sürüklenen bisikletli vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Bafra ilçesi Samsun- Sinop karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 tekerlekli bisiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Mehmet Ördek'e (65), Sinop istikametine seyir halinde olan E.K.'nin kullandığı 06 BNG 036 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü 100 metre sürüklendi. Kazada bisiklet sürücüsü Mehmet Ördek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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