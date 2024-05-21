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Otomobilin çarptığı yaya metrelerce yükseğe böyle fırladı

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. M.S.T. idaresindeki 34 BNU 806 plakalı hafif ticari otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.D.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Y.D., tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobilin yayaya çarptığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.