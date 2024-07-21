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Otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye çıkardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Şehitkamil ilçesinin Seyrantepe Mahallesi'nde park halindeki otomobilden kedi sesi geldiğini fark edenler, araç sahibi Ali Özcan'a ulaştı. Özcan, tüm uğraşlarına rağmen yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen ekipler, kediyi sıkıştığı motor bölümünden çıkardı. Ekiplerin yardımıyla çıkarılan kediye ilgi gösteren ekipler o anları kameraya alırken, ortaya çıkan tablo yürekleri ısıttı.