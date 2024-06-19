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Otomobille çarpışan motosikletten atlayarak yara almadan kurtuldu...Kaza anı kamerada

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken motosiklettin arkasında oturan kişi motosikletten atlayarak yara almadan kurtuldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kemaliye Mahallesi İsmail Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.idaresindeki 49 MA 0158 plakalı minibüs ile H.K. idaresindeki 42 AFS 194 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere savrulurken arkasında bulunan kişi ise motosikletten atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü H.K. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüs sürücüsünün de ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, minibüs ile motosikletin çarpışma anı ve motosikletin arkasında oturan kişinin motosikletten atlama anı yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.