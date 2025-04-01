Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş - Son Dakika
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Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş

Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan protestolarda tutuklanan gençlerin çete mensuplarının baskılarına maruz kaldığını söyledi. Özdağ "Artık yaşamınız bitti, çıkınca tek şansınız bize katılmak gibi şeyler söylüyorlarmış. Böreğini ısıtmak isteyen bir genci öldüresiye dövmüşler" dedi.

01.04.2025 07:33
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Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutulduğu alanın krokisini paylaştı. Hakkındaki iddianamenin tamamlanmasını ve yargılanmak istediğini vurgulayan Özdağ, İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan gösterilerde tutuklanan gençlerin mobbinge maruz kaldığını aktardı.

TUTULDUĞU ALANIN KROKİSİNİ PAYLAŞTI

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, X hesabından yaptığı paylaşımla tutulduğu alanında krokisini kamuoyuna sundu. Özdağ açıklamasında şunları kaydetti; "Bugün hücremin 20 metrekarelik avlusunda spor dışında kullandım. Güneş karşı köşelerden birine vuruyordu. O köşeye sandalyemi koydum, yanıma da küçük bir tabure koydum. Çayımı demledim, biraz da bisküvi ve elime Nazan Bekiroğlu'nun 'Nar Ağacı' adlı romanını alarak güneş başımı, vücudumu ısıtırken 1912 Trabzon'unda sokaklarda dolaşmaya gittim.

"KAÇMAM, DELİL KARARTMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Bugün 31 Mart 2025 Silivri'de hücrede 72. günüm. Kaçmam, delil karartmam mümkün değil. En üst sınır olan 3 sene ceza alsam hapisten çıkmam lazım. Tek isteğim hazırlandığını duyduğum iddianamemin başsavcılık tarafından onaylanarak mahkemeye yollanması ve yargılanmak.

"BÖREĞİNİ ISITMAK İSTEYİNCE ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞLER"

Bu sabah cezaevine ziyaretime gelen bir avukat anlattı. Son olaylarda tutuklanıp Silivri'ye getirilen gençlere çete mensupları içeride ağır mobbing yapıyorlarmış. 'Artık yaşamınız bitti, çıkınca tek şansınız bize katılmak' gibi baskıların yanında sabah kahvaltısı için dağıtılan bir böreği ısıtmak için çaydanlığın buharına tutan bir genci çete mensupları 'Bizden izin almadan ısıtamazsın' diyerek dövmüşler. Genç infaz memurlarını çağırarak kurtulmuş.

Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
Kaynak: ANKA

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Son Dakika 3.Sayfa Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Bayram :
    Bu utanmaz bir alman subay bana ben bir türk kadiniyla yatabilirm demis, buda bu benim icin bir iltifat alman bizi maymun olarakta görebilir demisti. Videosunu halen bulabilirsiniz cehapeli sgrlar. Ve türkiyenin en büyük yalanci ve provakatörü. Cehapelilerden daha yalanci. Normalde türklyede yalan isini cehape götürür ama bu onlardanda yalanci 28 32 Yanıtla
  • 315701:
    Ben dışarıda mis gibi gezip dolaşıyorum neden. Çünkü başkasının gemisine binip sağa sola dümen kırmıyorum. Eylem yapıp devletin ve milletin huzurunu kaçır sonra bize eziyet ediyorlar de. Şemsiye açılmaz be Ümitciğim Allah kurtarsın. 29 28 Yanıtla
  • Baarn22!:
    yaww hee hee sen kendini dusun ne halt yediysen baskalarini dusunecek konumda defislin orda bile hainlik yapiyorsun kani bozuk 25 21 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Akılsız kafa'nın cezası tabiki'de var.Aferin iyi yapmışsın'mı diyecektik Eee ne ekersen onu biçersin. 20 23 Yanıtla
  • ayd121212:
    Sen nereden biliyorsun böreğini ısıtan genci dövmüşlermiş, o böreği nereden bulmuş acaba o genç??? diye sorarlar adama??? Çamur at izi çıksın!!!! Yani muhalefette bir dinazor kitlesi var, öyle algı yapıyorlarki, sanki o öğrenciler kütüphanede ders çalışırken polis bir anda geldi ders çalışan öğrencileri tutukladılar demedikleri kaldı, yakında söylerlerse sanırım bu büyük yalana hep birlikte inanmamızı bekleyecekler:))) 14 12 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    herkes haddini bilecek 12 11 Yanıtla
  • 6490203:
    ez brıkirin divaşe kujderine 2 10 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Ampulun yalakaları bir gün o ampul girecek Bi tarafınıza merak etmeyin bugün adamlığını satan yarın kim bilir nelerini satmaz. İşinize gelince bebek katili dersiniz çıkarınız için Barış olsun der kıvırırsınız. Bukalemun lar bile sizler kadar yanar döner değil. Utanın. 4 7 Yanıtla
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