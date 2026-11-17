Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, Eylem Tok'un avukatlarının yakalama kararının kaldırılması ve nakdi teminat karşılığında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebine tepki gösterdi. Aci, "Her şeyi parayla halletmeye çalışıyorlar. Parayla adaletin sağlanamayacağını düşünüyorum" dedi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına götüren ve ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un avukatları, Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. Dilekçede, Tok'un Türkiye'ye dönüş işlemlerini başlatacağı, iade kararına karşı yaptığı istinaf başvurusundan feragat edeceği ve duruşmada hazır bulunacağı belirtilerek, nakdi teminat ve diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talep edildi.

Eylem Tok'un avukatlarının talebine ilişkin konuşan Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, bu girişimin sonuç vermeyeceğini düşündüğünü belirterek, "Şimdi Eylem Tok'un her zaman yaptığı hareketler bunlar. Bugüne kadar ne söyledi, ne yaptı ki? Devletin üstünlüğünün üstünde bir güç yoktur. Burada Eylem Tok, Adalet Bakanlığı üst makamını hiç sayarak alt makamdan bir ricada bulunuyor. Devletler arası bir yazışma var, devletler arası bir teslimat var, devletler arası bir kırmızı bülten var. Bunların hepsini göz ardı edip bir mahkemenin böyle bir şey yapacağını ben sanmıyorum" diye konuştu.

"Her şeyi parayla halletmeye çalışıyorlar"

Eylem Tok'un mahkeme süreci yaklaştıkça farklı girişimlerde bulunduğunu öne süren Aci, "Eylem Tok aralığın ilk haftasına mahkemesi var. O mahkeme yaklaştıkça acaba nasıl bir çıkar elde edebilirim, nasıl bu şeyi kendime çevirebilirim, bu çabalar içerisinde. Bana göre beyhude bir çaba içerisinde bulunuyor. Ben Eylem Tok'a yaklaşık 2,5-3 yıldır şunu sesleniyorum: 'Gel adalete teslim ol' dedim. Ama hafife aldılar. Onun bedelini ödüyorlar, ödeyecekler de. Bunun başka çıkarı yok" dedi.

Yakalama kararının kaldırılmasının doğru olmayacağını düşündüğünü belirten Aci, "Şu an hapiste, kendisi de bunu belirtiyor. Amerika ne zaman iadesine karar verecek? O zaman gelir, mahkemenin huzuruna çıkar. Her şeyi parayla halletmeye çalışıyorlar. Burada da para verilirmiş, teminat yatırılırmış. Türkiye Cumhuriyeti'nde işlerin parayla hallolmadığını hepimiz biliyoruz. Bu iş parayla çözülecek bir şey değildir" şeklinde konuştu.

"Eylem Tok ne zaman insani bir davranışta bulunacak?"

Adaletin sağlanmasını beklediğini dile getiren Özer Aci, Eylem Tok'tan insani bir yaklaşım beklediğini belirterek, "Ben her zaman adaletli bir şekilde devam etmesini istedim. Parayla adaletin sağlanamayacağını düşünüyorum. Eylem Tok da bunları gördüğü için hala bir yerlerden para lafı ediyor. Eylem Tok ne zaman insani bir davranışta bulunacak, ne zaman empati kuracak? O zaman belki bazı şeylerin düzeleceğine inanıyorum. İnsani davranışta bulunmadığı müddetçe bunların düzeleceğine hiç inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Eylem Tok ile karşı karşıya gelmesi halinde kendisine ilk olarak insanlık dersi almasını söyleyeceğini belirten Aci, "Ben kimseden korkmuyorum, çekinmiyorum. Ona ilk söyleyeceğim şey, bir sürü yerden ders almış fakat bir insanlık dersi almasını öneririm. Her şeyden önce bir insan nasıl davranır, onu öğrenmesini isterim. İnsani davranış bekleyeceğim ama belki nafile bir bekleyiş olacak. Kaçmanın bedelinin ne olduğunu anlarlar inşallah" diye konuştu.