Özhan Ö.\'nün Sarıçam\'da 3\'üncü kattan düştüğü olayda sevgilisi ve eski eşi tutuklandı

Adana'da sevgilisinin evinde pencereden düşerek hayatını kaybeden Özhan Ö. olayında gözaltına alınan S.K. ile eski eşi M.A.Ç. tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde Özhan Ö.'nün camdan sarktığı sırada dengesini kaybederek düştüğünü söyledikleri öğrenildi.

Olay, 2 Ekim gecesi Sarıçam ilçesine bağlı Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana gelmişti. İddiaya göre Özhan Ö. (42), sevgilisi S.K.'nin (30) evine gitti. Bu sırada S.K.'nin eski eşi M.A.Ç. (33) kızını görmek için eve geldi. Bunun üzerine Özhan Ö., M.A.Ç. ile karşılaşmamak için pencereden çıkmaya çalıştığı sırada panikleyerek dengesini kaybedip 3'üncü kattan aşağı düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K. ile M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve M.A.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ifadelerinde ise Özhan Ö.'nün camdan sarktığı sırada düştüğünü söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.