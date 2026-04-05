Pakistan, Afganistan'daki Operasyonlarda 796 Taliban Üyesi Öldürüldü

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan'daki yasa dışı ayrılıkçı gruplara yönelik 26 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Tarar, devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen Taliban üyesi sayısının 796'ya yükseldiğini açıklayarak, bin 43 Taliban üyesinin ise saldırılardan yaralı kurtulduğunu belirtti.

Tarar, Taliban'a ait 286 karakolun imha edildiğini, 44'ünün ise ele geçirildiğini söyledi. Tarar, ayrıca 237 tank, zırhlı araç ve topun imha edildiğini belirtti.

Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın talebi üzerine 18 Mart'ta operasyonlara geçici olarak ara vermiş, 26 Mart'ta belirlenen hedeflere ulaşılana kadar operasyonların eniden başlatıldığını duyurmuştu. - İSLAMABAD