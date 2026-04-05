Pakistan, Afganistan'daki Operasyonlarda 796 Taliban Üyesi Öldürüldü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Enformasyon Bakanı, Afganistan'da yapılan operasyonlarda 796 Taliban üyesinin öldüğünü açıkladı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan'a düzenlediği saldırılarda ölen Taliban üyesi sayısının 796'ya yükseldiğini açıkladı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan'daki yasa dışı ayrılıkçı gruplara yönelik 26 Şubat'tan bu yana devam eden operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Tarar, devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen Taliban üyesi sayısının 796'ya yükseldiğini açıklayarak, bin 43 Taliban üyesinin ise saldırılardan yaralı kurtulduğunu belirtti.

Tarar, Taliban'a ait 286 karakolun imha edildiğini, 44'ünün ise ele geçirildiğini söyledi. Tarar, ayrıca 237 tank, zırhlı araç ve topun imha edildiğini belirtti.

Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın talebi üzerine 18 Mart'ta operasyonlara geçici olarak ara vermiş, 26 Mart'ta belirlenen hedeflere ulaşılana kadar operasyonların eniden başlatıldığını duyurmuştu. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Afganistan, Orta Doğu, Pakistan, 3. Sayfa, Güvenlik, Savunma, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 04:16:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.