Pakistan'da 21 kişinin öldüğü cami yakınındaki saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan'da 21 kişinin öldüğü cami yakınındaki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaleti Kohat bölgesinde polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda can kaybı 21'e, yaralı sayısı 70'e yükseldi.

Pakistan'da polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıdaki can kaybı 21'e yükseldi.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı arttı. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e, yaraların sayısının ise 70'e yükseldiğini aktardı.

Hayber Pahtunhva Emniyet Müdürü (IGP) Zülfikar Hamid, yaptığı açıklamada, saldırının bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı olduğunu belirterek, aracın yerleşkenin giriş kapısına çarptığını ve ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Hamid, patlamanın ardından teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını ve o sırada yerleşkeye başka bir intihar saldırısının daha düzenlendiğini açıkladı.

Hamid, intihar saldırısının ardından 7 silahlı teröristin yerleşkeye girdiğini ve güvenlik güçlerinin 1'i intihar bombacısı olmak üzere toplam 6 teröristi etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

İntihar saldırısının düzenlediği ana ait görüntüler ortaya çıktı

Çevredeki güvenlik kameraları, yerleşkeye bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısını anbean kayıt altına aldı.

Cumhurbaşkanı Zardari ve Başbakan Şerif'ten kınama

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ve Başbakan Şahbaz Şerif, bombalı terör saldırısını kınadı. Cumhurbaşkanı Zerdari, ölen ve yaralananlar için derin üzüntü duyduğunu belirterek, yetkililere, saldırıdan etkilenenlere derhal ve mümkün olan en iyi tıbbi tedavinin sağlanması talimatını verdi.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıPakistanGüvenlik3. SayfaTerörCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
17:52
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
Gözaltına alınan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu serbest bırakıldı
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:16:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Pakistan'da 21 kişinin öldüğü cami yakınındaki saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement