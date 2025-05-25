Pakistan'da Fırtına: 14 Ölü, 153 Yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da Fırtına: 14 Ölü, 153 Yaralı

25.05.2025 17:28
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Pencap'taki fırtınada can kaybı 14'e, yaralı sayısı 153'e yükseldi. Elektrik kesintileri yaşanıyor.

Pakistan'ın Pencap eyaletini vuran fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralı sayısı ise 153'e yükseldi.

Pakistan'ın Pencap eyaletini vuran şiddetli fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor. Hükümet yetkilileri, eyaletin çeşitli bölgelerinde şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yaşanan can kayıplarının 14'e, yaralı sayısının ise 153'e yükseldiğini bildirdi. Pencap hükümeti, can kayıplarının eski ve bakımsız binaların çökmesi ya da ağaçların devrilmesi sonucu yaşandığını aktardı.

Fırtına nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı

Pencap eyaletinin başkenti Lahor başta olmak üzere Multan, Hafizabad, Gujranwala, Attock ve Sialkot şehirlerinde fırtına nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, Lahor'daki Kaddafi Stadyumu'nun projektör direkleri devrildi. Fırtına nedeniyle Chakwal şehrinde de M-2 otoyolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da şiddetli rüzgarlar, yağmur ve dolu yağışı sonucu binalarda hasar oluştu. - LAHOR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pakistan'da Fırtına: 14 Ölü, 153 Yaralı - Son Dakika

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