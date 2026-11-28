Pakistan'ın Karaçi kentinde bir binanın mutfak tüpünün patlamasıyla çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 5 kişi kurtarıldı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Mahmudabad bölgesinde meydana gelen patlamanın ardından bir bina çöktü. İhbarın ardından arama-kurtarma ekipleri, afet müdahale aracı ve ambulans olay yerine sevk edildi. Emniyet yetkililerinin açıklamasında, ilk belirlemelere göre mutfak tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen patlamanın ardından çöken binadan 3'ü kadın, 1'i çocuk olmak üzere 5 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Olayda 2 kişinin yanık nedeniyle yaralandığı belirtildi. Yaralılardan birinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı açıklandı.