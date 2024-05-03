Pakistan'da otobüs kazasında 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da otobüs kazasında 20 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde bir otobüsün vadiye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar ise hastanelere kaldırıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, yaralılara tıbbi yardım sağlanması talimatını verdi.

03.05.2024 09:55
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Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde sabah saatlerinde Karakurum otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan yolcu otobüsü vadiye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Feci kazada 20 kişi hayatını kaybederken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Polis, Gilgit şehrine gitmek üzere Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi şehrinden kalkan otobüsteki toplam yolcu sayısının henüz bilinmediğini aktardı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Şerif, yetkililere yaralılara mümkün olan her türlü tıbbi yardımın sağlanması talimatını verdi. - RAWALPINDI

Kaynak: İHA

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