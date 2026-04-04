Pakistan'da Seller Can Kaybını 68'e Yükseltti

Pakistan'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ülke genelinde yaşanan can kaybı 68'e yükseldi.

Pakistan'da 25 Mart'tan bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde bilanço ağırlaşıyor. Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Peşaver kentinde son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde sel nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi. Yetkililer, Khyber Pakhtunkhwa'da can kaybının 30'a, yaralı sayısının ise 85'e ulaştığını bildirirken, Karaçi'de kentinde 27, Belucistan eyaletinde 9, Pencap eyaletinde ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Öte yandan, çeşitli bölgelerdeki üst buzul göllerinin taşma riski nedeniyle beş bölge yönetimi alarma geçirildi. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), önümüzdeki 24 saat içinde Pencap, Sindh, Belucistan ve Khyber Pakhtunkhwa'nın bazı bölgelerinde yoğun yağış, gök gürültülü fırtına ve şiddetli rüzgarlar görülebileceğini duyurdu. Ajans ayrıca Gilgit-Baltistan ve Azad Keşmir'in dağlık kesimlerinde kar yağışı beklendiğini açıkladı. - İSLAMABAD