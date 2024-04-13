Pakistan'da silahlı saldırganlar otobüsten kaçırdıkları yolcuları öldürdü

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, otoyolda durdurdukları bir otobüsten kaçırdıkları 8 yolcu ile başka bir araçtaki 2 kişiyi öldürdü.

Pakistan'ın Quetta eyaletinden yola çıkan yolcu otobüsü, Belucistan eyaletine bağlı Noshki kentindeki bir otoyolda kimliği belirsiz silahlı saldırganlar tarafından durduruldu. Yolcuların kimliklerini inceleyen saldırganlar, otobüsteki 8 kişiyi indirip kaçırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis, otoyoldan 5 kilometre uzaklıktaki bir köprünün altında 8 yolcunun cansız bedenine ulaştı. Saldırganların otobüsü durdurmadan önce yola kurdukları barikatı aşmaya çalışan başka bir araca da ateş ederek 2 kişiyi öldürdüğü, 6 kişiyi yaraladığı tespit edildi.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, saldırganların adalet önüne çıkarılacağını söyledi.

Polis, herhangi bir fidye talebinin olmadığını ve saldırıların nedeninin henüz bilinmediğini belirtti. Saldırganları arama çalışması sürüyor. - BELUCİSTAN