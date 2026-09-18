Pakistan Kohat'ta cami yakınında bombalı saldırı 15 kişiyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan Kohat'ta cami yakınında bombalı saldırı 15 kişiyi öldürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, polisler dahil 50'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat bölgesinde polis merkezi yerleşkesindeki cami yakınlarında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bölge Merkez Hastanesi Başhekimi Tahir Ali Şah yaptığı açıklamada, hastaneye 15 kişinin cansız bedeninin ve polisler dahil 50'den fazla yaralının getirildiğini ifade etti. Polisten yapılan açıklamada, saldırının Cuma namazı sırasında gerçekleştirildiği, caminin dışında çukur oluştuğu aktarıldı. Saldırının ardından polis karakoluna ek bir güvenlik gücü konuşlandırıldığı belirtildi. Kurtarma ekipleri, caminin dış cephesinde de ciddi hasar oluştuğunu ve ayrıca bir duvarın da çöktüğünü söyledi.

Olayın ardından Kohat-Hangu yolu trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA
PakistanGüvenlik3. SayfaSaldırıTerörCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha “Elinde ne varsa verecek“ Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha! "Elinde ne varsa verecek"
İsveç’te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
NASA’dan “yüzyılda bir“ keşfi 2024’te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi NASA'dan "yüzyılda bir" keşfi! 2024'te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi
13:48
Kartal Avrupa’da uçtu Ülke puanında kritik gelişme
Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme
13:26
Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar
Halciler Federasyonu Başkanı Tavşan: Tarla-market fiyat farkının nedeni kiralar
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
12:41
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 14:02:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Pakistan Kohat'ta cami yakınında bombalı saldırı 15 kişiyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement