Palalı Sabri Davasında Müebbet Cezası Talebi

'Palalı Sabri' lakaplı Sabri Çelebi'nin ölümüne ilişkin davada 2 sanık için müebbet hapis cezası talebi

İSTANBUL - Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi'nin öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanıklar Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Beyoğlu'nda 1 Şubat 2024'de Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldıran ve 'Palalı Sabri' lakabıyla tanınan Sabri Çelebi'nin bir gece kulübü önünde çıkan kavgada 9 kurşunla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Duruşma salonunda tarafların avukatları ile Kaçmaz'ın yakınları hazır bulundu.

Müebbet hapis cezası talebi

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanıklar Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Mütalaaya karşı savunma ve beyanları sorulan taraflar, mahkemeden savunma yapmak için süre istedi.

Taraflara süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sabri Çelebi 'maktul', Çetin Görer ve Hüseyin Kırmızı 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Araçta bulunduğu sırada 2 kişi yanına yanaştı

Hazırlanan iddianamede, Sabri Çelebi ile şüphelilerden Hüseyin Kırmızı arasında önceye dayalı ticari ilişkilerinden kaynaklı olarak anlaşmazlık bulunduğu, olay gecesinde Çelebi'nin araba ve içindeki 2 kişiyle birlikte bir gece eğlence mekanının önüne geldiği, burada duraklama yaptığı sırada kısa süre içerisinde beliren kalabalık bir insan grubu ile belirlenemeyen içerikte konuşmalar gerçekleştiği, Çelebi'nin yanındaki 2 kişinin araçtan inerek kalabalık grubun yanına gittiği, bu sırada karşı gruptan şüpheliler Hüseyin Kırmızı ile Çetin Görer'in hala araç içerisinde bulunan Çelebi'nin yanına yaklaştıkları aktarıldı.

Biri ateş etti, diğeri yumrukladı

2 şüphelinin Çelebi'nin aracının yanına doğru yaklaştıktan sonra şüphelilerden Görer'in silahla defalarca Çelebi'ye doğru ateş etmeye başladığının belirtildiği iddianamede, diğer şüpheli Kırmızı'nın ise Çelebi'nin yüz kısmına doğru defalarca yumruk attığı, Çelebi'nin vurularak yaralandıktan sonra yanında bulunan arkadaşlarınca hastaneye götürüldüğü ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

Kendilerini korumak amaçlı yaptıklarını söylediler

Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, Çelebi'nin aracıyla yanlarına yaklaşarak araç camını açtıktan sonra laf attığı ve kendilerine sözlü sataşmada bulunduğunu, kendilerinin uyarılarına karşın sataşmalarını sürdürdüğünü, yanına gittiklerinde ise elini bel kısmına götürerek silah çıkaracağını düşündüklerinden kendilerini korumak amaçlı yumruk savurup ve silahla ateş ettiklerini söyledikleri kaydedildi.

9 kurşunun isabet ettiği belirtildi

İddianamede ayrıca, Adli Tıp Kurumu Otopsi Raporuna göre Çelebi'nin vücuduna 9 kurşun isabet ettiği, şüpheli Kırmızı'nın, Çelebi'nin direncini kıracak biçimde tokat ve yumruk atarak diğer şüpheli Görer'in eylemine katıldığı ve Sabri Çelebi'yi kasten öldürdükleri belirtildi.

2 şüpheliye müebbet hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Çetin Görer'in 'kasten öldürme', 'korku, kaygı veya panik meydana getirecek tarzda silahla ateş etme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda müebbet hapis ile 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer şüpheli Hüseyin Kırmızı'nın ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.