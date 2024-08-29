Palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı

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Bolu'da gece saatlerinde palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

29.08.2024 11:50
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Palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Organize sanayi bölgesinin arkasında Kartalkaya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durdur İlter'e ait palet fabrikasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap paletlerin bulunduğu fabrikada çıkan yangın hızla yayıldı. Alevler hızla yayılırken, fabrika çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Palet fabrikasında çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı - Son Dakika

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