Palmiyeye çarpan lüks otomobil hurdaya döndü
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarparak hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki İsa Sungur'un kullandığı 06 CYV 210 plakalı BMW marka otomobil, Sorgun Mezarlığı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan palmiyeye çarptı.
Palmiyeye çarptıktan sonra hurda dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik timlerine ilk kez kadın polisler de katıldı. Kadın polisler, aldıkları eğitim neticesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle göreve başladı. Ankara Valisi Vasip Şahin, törene katılarak yeni katılan personellerle birlikte motosikletli polis sayısının 100'e çıktığını belirtti. Vali Şahin, motosikletli timlerin trafik rahatlığı ve güvenliğini sağlayarak yaya ölümlerini azaltacağını ifade etti.
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