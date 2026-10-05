Palu Belediye Başkanı\'nın konvoyundaki kazada 4 yaralıya hekim vekil yardım etti

Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'nun konvoyunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi, konvoyda bulunan ve aynı zamanda hekim olan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş yaptı.

Kazanın hemen ardından, konvoyda yer alan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, aracından hızla inerek yaralılara tıbbi müdahalede bulundu. Sağlıkçı kimliğiyle olay yerinde yaralıların durumunu kontrol eden ve ilk yardımı gerçekleştiren milletvekili Keleş, ambulanslar gelene kadar yaralıların yanından ayrılmadı. Haber verilmesi üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza anında konvoyda bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu da hemen araçlarından inerek kaza zedelerin yardımına koştu. Yaralıların durumunu yakından takip eden ve sakinleştirmeye çalışan siyasi heyet, ekipler sevk edilene kadar olay yerindeki koordinasyona destek verdi.