Palu’da 5 meclis üyesi AK Parti’ye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Palu’da 5 meclis üyesi AK Parti’ye katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Palu’da 5 meclis üyesi AK Parti’ye katıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu’nun AK Parti’ye katılmasının ardından, bugün de 5 belediye meclis üyesi AK Parti’ye katıldı.

Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından, bugün de 5 belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda AK Parti'ye katılan Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'nun ardından, ilçede AK Parti'ye yeni katılımlar gerçekleşti. Palu Belediyesi Meclis Üyeleri İsmail Erginöz, Ahmet Güven, Fehmi Öztekelli, Erkan Karabulut ve Ağa Yılmaz, AK Parti'ye katıldı. Partiye katılan 5 meclis üyesinin rozetleri, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Şula Köseoğlu ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu tarafından takıldı.

Gerçekleştirilen katılım programına; Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, Beyhan Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Başkan Yardımcısı Kemal Tan, AK Parti Palu İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Gençlik Kolları Başkanı Hakan Gözütok, Palu İl Genel Meclis Üyesi Nusret Kaya ve Kadın Kolları Başkanı Pınar Meydanoğlu katıldı.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, katılımların teşkilat ve Palu için hayırlı olmasını dileyerek, "AK Parti ailesi her geçen gün büyümeye, güçlenmeye ve milletimize hizmet yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Palu Belediye Başkanımız Muhammet Septioğlu ile birlikte partimize katılan meclis üyelerimize hoş geldiniz diyor, birlik ve beraberlik içerisinde Palu'muz için önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Bu katılımların ilçemize, teşkilatımıza ve Elazığ'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Muhammet SeptioğluYerel HaberlerAK Parti3. SayfaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
İnfial yaratan sözler TikTok’ta bu yayını izleyenler “Bu bir ihbardır“ notuyla paylaşıyor İnfial yaratan sözler! TikTok'ta bu yayını izleyenler "Bu bir ihbardır" notuyla paylaşıyor
2,1 milyar dolar borcu varDünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu 2,1 milyar dolar borcu var!Dünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu
18:44
Zonguldak’ta çöken binada 2 kişiden biri yaralı kurtarıldı, diğeri için çalışma sürüyor
Zonguldak'ta çöken binada 2 kişiden biri yaralı kurtarıldı, diğeri için çalışma sürüyor
18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
18:33
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11’de: Galatasaray kadrosu belli
Lille deplasmanında Osimhen ve Barış ilk 11'de: Galatasaray kadrosu belli
18:04
Cristiano Ronaldo’dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro’luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
Cristiano Ronaldo'dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro'luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
18:01
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 19:14:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Palu’da 5 meclis üyesi AK Parti’ye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei