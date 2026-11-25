Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan yangın mahallede paniğe yol açtı. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 679 Sokakta bulanan 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde açık bırakılan elektrikli ısıtıcı sebebiyle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan bir vatandaş, alevlere müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. Zor anlar yaşayan vatandaş, kendisini güçlükle dışarıya attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen vatandaşa olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşın tedavi altına alındığı öğrenildi.