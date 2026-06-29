Pamukkale\'de Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde bir restorana motosikletle gelen 2 şüpheli, pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 5 kişi yaralanırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Olay, Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası henüz belirlenemeyen motosikletle restoranın bulunduğu sokağa gelen 2 şüpheli, yanlarında bulunan pompalı tüfekle iş yerine doğru peş peşe ateş etti. Saldırı sırasında restoranda bulunan vatandaşlar büyük korku ve panik yaşarken, 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından motosikletle kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ