Pamukova'da Bir Ailenin Barakası Yangında Kül Oldu - Son Dakika
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Pamukova'da Bir Ailenin Barakası Yangında Kül Oldu

Pamukova\'da Bir Ailenin Barakası Yangında Kül Oldu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir ailenin yaşadığı baraka çıkan yangın sonucunda tamamen kül oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

28.04.2024 12:23
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir ailenin yaşadığı baraka çıkan yangın neticesinde adeta kül oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.Ş. isimli kadının ve çocuklarının yaşadığı barakada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı yangını itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında baraka adeta kül olurken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pamukova'da Bir Ailenin Barakası Yangında Kül Oldu - Son Dakika

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