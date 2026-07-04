Pamukova\'da Kontrolsüz Çıkış Facianın Eşiğinden Döndü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yoluna kontrolsüz çıkan otomobil, seyir halindeki tıra çarparak bariyerlere savruldu. Muhtemel facianın eşiğinden dönüldüğü kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

D-650 kara yolunun Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, mahalle yolundan kontrolsüz şekilde D-650 kara yoluna çıkan otomobil, o sırada kara yolunda seyir halinde olan tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çıkarak durabildi. Muhtemel bir facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. - SAKARYA