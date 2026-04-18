Sakarya'nın Pamukova ilçesinde faaliyet gösteren raylı sistemler fabrikasında yeni üretilen bir vagonda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hayrettin Mahallesi'nde raylı sistemler üzerine faaliyet gösteren Akçelik Fabrikası'nda yeni üretilen bir vagonda yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelere göre yangının, vagonun klima elektrik sisteminden kaynaklandığı öngörüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Pamukova'da Vagon Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?