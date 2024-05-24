Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: 100'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetmiş Olabilir - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: 100'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetmiş Olabilir

Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor. Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, bölgeye yardımların ulaşmasının zorlaşmasından endişe ediliyor. Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape ise olayın detaylarının henüz netleşmediğini ancak müdahale için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

24.05.2024 10:44
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Papua Yeni Gine'de bir köyde meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde yerel saatle 03.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre 100'den fazla kişinin öldüğü tahmin edilirken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, yerel halkın da evlerinde mahsur kalan insanların çıkarılması için çalıştığı belirtildi. Bazı yolların kapanması nedeniyle bölgeye yardımların ulaşmasının zorlaşmasından endişe ediliyor.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olayın detaylarının henüz netleşmediğini ancak ilgili yetkililerin müdahale etmek için özenle çalıştığını söyledi. Marape, "Afet yetkililerini, savunma kuvvetlerini Enga'daki eyalet ve bölge yetkilileriyle görüşmek, ayrıca yardım çalışmalarına, cansız bedenlerin çıkarılmasına ve altyapının yeniden inşasına başlamak üzere bölgeye gönderiyoruz" dedi. - PORT MORESBY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: 100'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetmiş Olabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: 100'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetmiş Olabilir - Son Dakika
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