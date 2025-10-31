Papua Yeni Gine\'de Toprak Kayması: 21 Ölü

Papua Yeni Gine'de bir köyde meydana gelen toprak kaymasında en az 21 kişi hayatını kaybetti. Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'nin Enga bölgesine bağlı Kukas köyünde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Bazı evler toprak altında kaldı.

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye afet ekipleri gönderildi. Polisten yapılan açıklamada, 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.