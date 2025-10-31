Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: 21 Ölü - Son Dakika
Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: 21 Ölü

31.10.2025 13:44
Papua Yeni Gine'de Kukas köyünde meydana gelen toprak kaymasında 21 kişi hayatını kaybetti.

Papua Yeni Gine'de bir köyde meydana gelen toprak kaymasında en az 21 kişi hayatını kaybetti. Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'nin Enga bölgesine bağlı Kukas köyünde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Bazı evler toprak altında kaldı.

BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye afet ekipleri gönderildi. Polisten yapılan açıklamada, 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

13:07
