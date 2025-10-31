Papua Yeni Gine'de bir köyde meydana gelen toprak kaymasında en az 21 kişi hayatını kaybetti. Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'nin Enga bölgesine bağlı Kukas köyünde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Bazı evler toprak altında kaldı.
Bölgeye afet ekipleri gönderildi. Polisten yapılan açıklamada, 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: 21 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?