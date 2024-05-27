Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: Toprak Altında Kalanların Sayısı 2 Bini Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: Toprak Altında Kalanların Sayısı 2 Bini Geçti

Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyü çevresinde meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısı 2 bini geçti. Toprak kayması sonucu büyük bir yıkım oluştu ve tarım arazileri kullanılamaz hale geldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

27.05.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papua Yeni Gine hükümeti, 24 Mayıs'ta meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyü çevresinde Cuma günü meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Ulusal Afet Merkezi tarafından yapılan açıklamada, toprak altında kalanların sayısının 2 bine yükseldiği belirtildi. Son durumun Birleşmiş Milletler yetkililerine iletildiği belirtilen açıklamada, toprak kayması sonucu büyük bir yıkım oluştuğu ve tarım arazilerinin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Açıklamada, toprağın yavaş bir şekilde kaymaya devam etmesi nedeniyle bölgedeki durumun istikrarsızlığını koruduğu ve bunun hem kurtarma ekipleri hem de hayatta kalanlar için tehlikeyi arttırdığı kaydedildi.

Papua Yeni Gine savunma personeli öncülüğündeki acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü afet bölgesine ilk iş makinesinin dün akşam saatlerinde ulaştığı kaydedildi. Arama kurtarma çalışmalarına katılan yerel halk kürek, sopa ve elleriyle toprağı kazıyarak toprak altında kalanları bulmaya çalışıyor. Ancak günlerdir devam eden çalışmalar sonucunda yalnızca 6 kişinin cansız bedenine ulaşılabildiği öğrenildi. Yerel basında bugün yayınlanan haberlere göre bölge halkı, yardım çığlıkları duyulan bir çifti heyelandan 8 saat sonra enkaz altından kurtarmayı başardı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 24 Mayıs'ta yerel saatle 03.00 sıralarında meydana gelen toprak kayması sonucu en az bin 250 kişinin evsiz kaldığı, 150'den fazla evin 8 metre derinliğinde toprak altında kaldığı, yaklaşık 250 evin risk altında olması nedeniyle boşaltıldığı belirtilmişti. Yerel kaynaklar, heyelandan etkilenen bölgede yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığını açıklamıştı. - PORT MORESBY

Kaynak: İHA

Papua Yeni Gine, Port Moresby, Uluslararası, Çevre, Acil Durum, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: Toprak Altında Kalanların Sayısı 2 Bini Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
10:04 Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana’da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı
09:48 Papua Yeni Gine’de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:15 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
09:47 Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı Birbirini ezdiler Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 11:39:26. #1.11#
SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'de Toprak Kayması: Toprak Altında Kalanların Sayısı 2 Bini Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement