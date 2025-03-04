Önünü kesenlere "Yok" diyen genç Paramedik, darbedilerek öldürüldü - Son Dakika
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Önünü kesenlere "Yok" diyen genç Paramedik, darbedilerek öldürüldü

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Antalya'da Ramazan ayının ilk günü sahur yaptıktan sonra eve giden Paramedik Hamit Aras'ın önünü kesen 17 ile 20 yaş aralığındaki 4 genç, sigara istedi. Sigarası olmadığını ve kullanmadığını söyleyen Aras, 4 şüphelinin saldırısına uğradı. Önce darbedilen ardından gasbedilen genç, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

04.03.2025 10:38  Güncelleme: 11:36
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde önceki gün gece saatlerinde vahşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Paramedik Hamit Aras, Ramazan ayının ilk günü bir arkadaşı ile birlikte Sahur yaptıktan sonra arkadaşının kendisinde kalması yönündeki ısrarına rağmen evine gitmek için yola çıktı. Ticari taksi ile Doğu Garajı bölgesine gelen Aras, evine yaklaşık 150 metre mesafede taksiden inerek yürümeye başladı.

Genç Paramedik önünü kesenlere 'Yok' dedi, darbedilerek öldürüldü

"SİGARAM YOK" DEDİ, ACIMASIZCA DARBEDİLDİ

Evine yaklaştığı sırada Hamit Aras'ın yanına gelen yaşları 17 ile 20 arasında değişen 4 genç kendisinden sigara istedi. Gençlere sigara kullanmadığını söyleyerek yoluna devam eden Aras'ın arkasından gelen 4 kişi Hamit Aras'ı darp etti. Kafasına aldığı darbe ile yere yığılan Aras kafasını kaldırıma vurdu. 4 genç ise yerde hareketsiz yatan Hamit Aras'ın çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Yolda hareketsiz yatan Hamit Aras'ı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

3 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin meslektaşları Hamit Aras olduğunu gördü. Olay yerinde meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahale ile duran kalbi yeniden çalıştırılan Aras, önce yakındaki bir özel hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam Hamit Aras, doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan, olaya karışan şüpheliler ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ SERBEST

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheliler İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İ. (20) ve Muhammet Emir K. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden suçunu kabul ederek Hamit Aras'a vurduğunu söyleyen Muhammet Emir K. ve Savaş İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken İsmail S. ve Gökhan A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde Hamit Aras'ı darp ederek çantasını alarak olay yerinden uzaklaştıkları, değerli eşyaları aldıktan sonra birkaç sokak ileride çantayı yaktıklarını söylediği öğrenildi.

SEVENLERİ VE MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hamit Aras'ın ölüm haberi yakınları ve meslektaşlarını yasa boğarken Hamit Aras'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Savcılık işlemlerinin ardından Aras'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Genç yaşta hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık görevlisi Hamit Aras için bugün T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde tören düzenlendi. Törende genç sağlıkçının mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Genç Paramedik önünü kesenlere 'Yok' dedi, darbedilerek öldürüldü

"HEPİMİZ İÇİN ÖRNEK BİR İNSANDI"

Törende konuşan ve Hamit Aras ile 13 yıldır birlikte görev yapan Ahu Sezgin "Meslektaşımız olmasından onur duyduğumuz Hamit aynı zamanda iyiliği, fedakarlığı, insanlığı ile hep aklımızda kalacak. Hepimiz için örnek bir insandı. Ne yazık ki korkunç bir olayda hayattan koparıldı. Bu saldırıyı unutmadık unutmayacağız. Hukuk mücadelesinde her zaman annesinin yanında olacağız" dedi. Aras'ın cenazesi mesai arkadaşları ve meslektaşları tarafından düzenlenen törenin ardından dualar eşliğinde toprağa verilmek memleketi Kaş'a uğurlandı.

Genç Paramedik önünü kesenlere 'Yok' dedi, darbedilerek öldürüldü

2 AY ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Öte yandan Hamit Aras'ın ailesinin tek çocuğu olduğu ve yaklaşık 2 ay öncede Antalya Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babasını kaybettiği öğrenildi. Olaya karışanların hepsinin ceza alması gerektiğini belirten Hamit Aras'ın amcasının oğlu İnan Tavşan, "Gece arkadaşından dönerken 4 kişi tarafından gasp edilmiş. O anda yere düşmüş, kafasından darbe almış. 112 ekipleri kalp masajı ile hayata döndürmüş, ardından en yakın hastaneye götürmüş. Oradan da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ama maalesef kurtarılamadı, 3 gün sonra akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Olaya karışanlardan ikisinin tutuklandığını, ikisinin de adli kontrolle serbest kaldığını öğrendik. Biz bir kere daha yıkıldık, bu suçu işleyenler cezasız kalmamalı. Adalet istiyoruz" dedi.

Önünü kesenlere "Yok" diyen genç Paramedik, darbedilerek öldürüldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Önünü kesenlere 'Yok' diyen genç Paramedik, darbedilerek öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Güngör:
    Bu sehir haydutlugu.. ve o yuzden tumu yetiskin olarak yargilanip en ahir cezayi almalilar. 77 1 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Sokaklar çok güvenli maaşallah.. Evden çıkınca eve dönebilmek mucize.. Başıboş sokak köpekleri ile uğraşacağınıza bu tür iki ayaklı insan formları ile uğraşın.. 56 3 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    bu tipleri devlet bir şekilde yok etmediği sürece bu tiplerin insanlığa zararı devam edecek devlet ya idam çıkartmalı ya da bunları içeride cezaevinde itilaf etmeli ya bu kadar olmaz ya 46 1 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Halkı unutup koltuk için PKK lı hainlerle kolkola giren terörsüz Türkiye masalı anlatanlar sadece haber okusa tv zlese ülkeyi ne hale getirdiklerini nasıl bir sokak terörüne sürüklediklerini görüceklerdir. 37 3 Yanıtla
  • Turgay uysal:
    Sayın hakimim savcılarım bu kavgaya karışan diğer iki kişiyi neden saldınız onların da ceza almasını istiyoruz onların da Cezaevine göndermesini istiyoruz bak gencecik Çocuk öldü gitti yapmayın lütfen onlar da içeri alın 34 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    bitik ülke 7 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    şimdi bu dört haydutu kanalizasyona sokup orada cezasını cektirsen haktir 0 0 Yanıtla
  • Alparslan Bozkurt:
    Her türlü suçu kışı rahat geçirmek için işliyorlar, cezalar umurlarında değil, serbest kalacaklar. Böyle hukuk düzenine de Tarım Yönetimine de, Milli Eğitimin laçkalığına da, ekonominin rezilliğine de lanet olsun. Devlet yönettiğini zanneden züppe bakanlar, size de lanet üstüne lanet olsun.. 0 0 Yanıtla
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