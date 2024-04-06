Paramparça olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza bu akşam Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Saray'dan Çerkezköy istikametine seyreden Serkan Ö. idaresindeki 60 AEM 302 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hüseyin S. idaresindeki 17 ADP 148 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Meydana gelen kazada 17 ADP 148 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin s hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkarken 60 AVM 302 plakalı otomobil sürücüsü Serkan Ö. yaralandı.
Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken 60 AVM 302 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan Ö. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 17 ADP 148 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin S. kontrol amaçlı Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından hurdaya dönen araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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