Paris\'te Uçak İniş Takımında Kaçak Yolcu Bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'teki Orly Havaalanı'nda bir uçağın iniş takımında kaçak yolcu bulundu. Kaçak yolcunun sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Orly Havaalanı'nda Cezayir-Fransa seferini yapan Air Algeria'ya ait yolcu uçağının iniş takımında kaçak yolcu bulundu. Yetkililer, kaçak yolcunun sağlık durumunun kritik olduğunu ve havaalanı yakınındaki bir hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Yetkilier, uçağın Cezayir'in batısındaki Oran kentinden kalkış yaptığını belirterek, uçuşun iki buçuk saat sürdüğünü aktardı.

Kaçak yolcular, uçakların iniş takımlarındaki sıcaklığın uçuş sırasında eksi 50 ila eksi 60 dereceye kadar düşmesi nedeniyle soğuktan ya da yüksek irtifa nedeniyle oksijen yetmezliğinden hayatlarını kaybedebiliyor.

2015 yılında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden İngiltere'nin başkenti Londra seferini yapan British Airways'a ait yolcu uçağına giren kaçak yolcunun cansız bedeni başkentin güneybatısındaki Richmond'daki bir dükkanın üzerine düşmüştü, ikinci bir kaçak yolcu ise 10 saatlik uçuştan sağ kurtulmuştu.

2019 yılında ise kaçak yolcu olduğundan şüphelenilen bir kişinin cesedi Londra'nın güneybatısında bir evin bahçesine düşmüştü. Olay sırasında ev sahibinin bahçede güneşlendiği ifade edilmiş, ev sahibinin olaydan yara almadığı aktarılmıştı. - PARİS