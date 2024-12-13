Park Halindeki Araç Alev Aldı

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Park halindeki otomobil alev topuna döndü

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki bir araç alev alev yandı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarın'da park halindeki otomobil bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, yangını görenler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.