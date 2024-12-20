Park Halindeki Araca Silahlı Saldırı

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Park halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttular

ÇORUM - Çorum'da park halindeki bir araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından defalarca silahla ateş edildi.

Olay, Kale Mahallesi Gelincik 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan 19 ACR 001 plakalı araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla defalarca ateş açıldı. Araca 10 kurşun isabet ederken olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Ekipler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalanması için çalışma başlattı.