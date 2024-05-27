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Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da park halindeki aracın camını kırarak içinden hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin camını kıran hırsız içinden araç sahibine ait malzemeleri çaldı. Olay polis haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu olayla ilgili T.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.