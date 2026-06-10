Köşk\'te kamyon küle döndü, ekinler yandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde park halindeki kamyonda çıkan yangın, ekinlere de zarar verirken, yangın sonrası araç küle döndü.

Yangın bugün öğlen saatlerinde Altıeylül Mahallesi Şahinkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tarlada park halinde olan kamyonda yangın çıktı. Bir anda alevler kamyonu kaplarken, tarladaki ekinler de tutuştu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası araç küle dönerken, arazideki ekinler zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN