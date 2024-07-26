Aydın'da Parkta Bulunan Banklar Çalındı, Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da Parkta Bulunan Banklar Çalındı, Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Aydın\'da Parkta Bulunan Banklar Çalındı, Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir parkta yerinden sökülen 2 bankı çalan şüpheli, polislerin araştırması sonucu kısa sürede bulundu. Şüpheli, 27 suç kaydı bulunan F.P. isimli bir kişi olarak tespit edildi. Çalınan banklar belediye yetkililerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.07.2024 22:36  Güncelleme: 22:37
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Aydın'ın Efeler ilçesinde parkta bulunan 2 bankı çalan şüpheli, bankları hurdaya dönüştürmeden polislerin araştırması sonucu kısa sürede bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi 656 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede bulunan parktaki belediyeye ait 2 adet bank, yerinden sökülerek çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. İlk olarak parka yakın bölgede bulunan bir hurdacılık işletmesine giden ekipler, çalınan bankları buldu. Bankları çaldığı tespit edilen ve 27 suç kaydı bulunan F.P. yakalanarak gözaltına alındı. Bulunan banklar belediye yetkililerine teslim edilirken, Tellidede Şehit Ali Rüştü Yetkin Polis Merkezi Amirliği tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şüpheli F.P. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Parkta Bulunan Banklar Çalındı, Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Parkta Bulunan Banklar Çalındı, Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı - Son Dakika
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