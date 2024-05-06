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Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

BATMAN - Batman'da kent merkezinde seyir halindeki bir otomobile tutunan gencin yolculuk yaparak canını tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kent merkezinde bir genç, otomobilin arkasına takılarak yolculuk yaptı. Patenli genç, bir süre otomobile asılarak devam ettikten sonra arkadan gelen sürücünün uyarısıyla otomobili bıraktı. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.