Patlamada Hayatını Kaybeden Naim Karagüzel Uğurlandı - Son Dakika
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Patlamada Hayatını Kaybeden Naim Karagüzel Uğurlandı

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Hendek'teki fabrika patlamasında yaşamını yitiren Naim Karagüzel, son yolculuğuna uğurlandı.

14.10.2024 18:07
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Patlamada hayatını kaybeden 2 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül'de Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralı olarak hastanede hayatını kaybeden iki çocuk babası 35 yaşındaki Naim Karagüzel, son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül Pazar günü meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül tarihinde Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 20 günlük yaşam savaşını kaybeden 22 yaşındaki Eray Kızıldağ'da 5 Ekim Cumartesi günü Hendek ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavisi İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde devam eden 24 yaşındaki Güven Albayrak'ta 25 gün sonra Düzce'de toprağa verildi. İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Merve Menteş de 26 günlük yaşam savaşının ardından 11 Ekim Cuma günü Hendek ilçesinde toprağa verildi.

2 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandı

Hendek ilçesinde meydana gelen patlama sonrasında ağır yaralanan ve çeşitli hastanelerde yaşam mücadelesini kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Bu çerçevede Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 35 yaşındaki Naim Karagüzel, 29 günlük yaşam savaşını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Karagüzel'in cenazesi, Hendek ilçesi Çağlayan Mahallesi, Merkez Camii'ne getirildi. Evli ve iki çocuk babası olan Karagüzel, ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Fabrika müdürü tutuklanmıştı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli 19 Eylül tarihinde Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. 20 Eylül'de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı'na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Patlamada Hayatını Kaybeden Naim Karagüzel Uğurlandı - Son Dakika

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