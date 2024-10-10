Patlamada Ölen İşçi, Arkadaşlarının Omzunda Defnedildi - Son Dakika
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Patlamada Ölen İşçi, Arkadaşlarının Omzunda Defnedildi

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Hendek'teki patlamada ağır yaralanan Güven Albayrak, yaşam mücadelesini kaybederek defnedildi.

10.10.2024 16:25
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Patlamada ölen işçi arkadaşlarının omzunda toprağa verildi

DÜZCE - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve 25 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 24 yaşındaki Güven Albayrak, arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan 24 yaşındaki Güven Albayrak, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'nde 25 gündür tedavi görüyordu. Güven Albayrak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Albayrak, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Dadallı Köyü'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası arkadaşlarının ve sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Güven Albayrak'ın Oba Makarna fabrikasında 4 yıldır çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Patlamada Ölen İşçi, Arkadaşlarının Omzunda Defnedildi - Son Dakika

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