Patnos Belediyesi'ne ait araçlar DEM Parti döneminde parçalanarak hurdacılara satılmış
AĞRI - DEM Parti döneminde Patnos Belediyesine ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını iddia eden AK Parti'li yeni dönem Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.
İddiaya göre, 31 Mart seçimlerinin ardından DEM Parti'den AK Parti'ye geçen Patnos Belediyesinde göreve başladıktan sonra çalışmalara başlayan Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, yapılan incelemelerde belediyeye ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını tespit etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri hurdacıları gezerek arama yaptı. Ekiplerin, araçların motorlarının, lastiklerinin ve yedek parçalarının satıldığını tespit etmesi üzerine açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.
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